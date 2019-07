"Il Brevetto": nasce a Salerno il giornale delle invenzioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È nato IL BREVETTO, IL GIORNALE DELLE INVENZIONI. È orgogliosamente di Salerno ma guarda con passione e lungimiranza al di là della Penisola, alla ricerca di quelle idee in grado di rivoluzionare sia uno specifico settore che interi modi di pensare.

Ricerca accademica ed aziendale, applicazioni operative, risvolti economici ed imprenditoriali, marketing e tanto altro, dall'inventore vicino casa fino alle fiere internazionali, Ginevra, Los Angeles, Dubai, fino in Corea. Pubblicato in italiano come "IL BREVETTO" e in inglese come "THE PATENT", il giornale ha come mission quella di dare una voce agli inventori e alle loro idee attraverso il racconto dei loro personali percorsi, spesso intrisi di difficoltà, soddisfazioni, piccole sconfitte e decisive vittorie.

Il Magazine è frutto della visione del salernitano Giovanni Sapere, innovatore e art director dell’agenzia Creatiwa Studio, società di marketing e comunicazione, editrice del progetto.

"La rivista IL BREVETTO nasce da una precisa esigenza - dichiara il direttore editoriale Giovanni Sapere - quella di individuare il genio e di valorizzarlo. Chi può essere definito genio? Egli è tutt'altro che perfetto, eppure riesce ad andare oltre i pregiudizi e il "conosciuto", trovando soluzioni fino ad allora mai nemmeno immaginate. Il genio è ovunque. Spesso anche sotto ai nostri occhi”.

L’apericena è una prima occasione dedicata ad una platea di imprenditori, istituzioni, ricercatori, giornalisti, a cui seguirà l’anteprima nazionale il prossimo settembre a Napoli.

Nel corso della serata, in programma, parteciperanno:

- Piero De Luca, deputato alla Camera

- Franco Picarone, consigliere Regione Salerno

- Andrea Prete, presidente Confindustria Salerno

- Pasquale Sessa, presidente dei Giovani Industriali Campania