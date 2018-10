Il club del Piumino Rosso di Antonia Grimaldi all’'IC Falco di Scafati per il progetto Libriamoci

Il vice direttore del Giffoni Experience incontrerà gli studenti dell’Istituto Comprensivo Samuele Falco di Scafati, giovedì 25 ottobre alle ore 9.00, nell’ambito del progetto LIBRIAMOCI.



Si terrà giovedì 25 ottobre 2018, alle ore 9.00, presso l’Istituto Comprensivo Samuele Falco di Scafati l’incontro con Antonia Grimaldi, autrice de IL CLUB DEL PIUMINO ROSSO (L’Isola dei Ragazzi, 94 pagine, 7 €).

La Grimaldi leggerà il suo testo nell’ambito del progetto “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, la campagna del Centro per il libro e la lettura nata da un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali. Far scoprire ai più giovani la bellezza della lettura e il suo potere di coinvolgimento se fatta a voce alta, condivisa in un’esperienza corale: questo è lo spirito con cui Libriamoci, giunta alla quinta edizione, si rivolge alle scuole di tutta Italia, dall’infanzia alle superiori, e alle scuole italiane all’estero, invitandole a includere nelle attività scolastiche delle sei giornate momenti di lettura ad alta voce svincolati da ogni valutazione scolastica.

Il Club del Piumino Rosso è un piccolo romanzo di formazione adolescenziale e letteraria popolato da personaggi della letteratura classica e contemporanea che diventano modelli a cui riferirsi nel delicato passaggio dell’adolescenza.

Un piumino rosso e un mistero da svelare. Una storia di amicizia costruita a poco a poco, complici l’età e la passione fortissima per le storie raccontate nei libri.

Dall’Ansa UN LIBRO AL GIORNO

Giovanna - qualcuno la chiama Giovanna la Pazza - che non ha nessun talento, che ama Jo (quella di Piccole donne per intenderci), che vive la pubertà (per lei una brutta parola) come una condanna. Poi arriva il piumino rosso e quella persona misteriosa che lo indossa e non si capisce se è un ragazzo o una ragazza, con la sua camminata da orango e un libro sempre in tasca. Libri che diventano giorno dopo giorno una mappa per la sopravvivenza: Il mio mestiere di Natalia Ginzburg, L'isola in via degli uccelli di Uri Orlov, Il signore degli Anelli. Letture per la misteriosa lettrice, pensieri e segreti, piccoli e grandi che segnano la vita di una ragazza curiosa, apparentemente tranquilla. E' la ragazza in rosso (''neanche lei ha l'aria di essere come tutti gli altri'') e diventa il mistero che ossessiona la protagonista e del quale a volte si trova la soluzione nei luoghi più semplici e scontati: ''come in certi problemi di matematica che all'inizio ti sembrano assurdi e poi li risolvi con due operazioni''. Ragazze nel periodo della pubertà, giovani donne che animano questo delicato romanzo di formazione, e in lontananza ci sono anche i ragazzi che si dividono in tre ''tipi'': ''I gamer che parlano esclusivamente di video-games e di video che parlano di video-games e di film tratti da video-games o dei quali uscirà presto un videogame.



Gli sportivi che al 70% giocano tutto il tempo a pallone. E i paleontologi, il gruppo più esiguo, ma devo dire coraggiosamente resistente che trova affascinante queste schifose giganti''. Le ragazze invece sono quelle che si fanno domande ma che alle madri danno poche risposte. Ma a volte anche le madri nascondono segreti. La musica aiuta in questa ricerca della verità che è vita, la musica che dà il titolo ad ogni capitolo da Avicii fino a Carole King, passando per i Cure. Musica, libri, passioni, amicizia, sentimenti e segreti alla fine svelati che rendono la vita meno consueta, e le persone più sfaccettate di quello che potrebbe sembrare. Anche le madri, e lo figlie lo scopriranno. Ne sa qualcosa Antonia Grimaldi, madre, insegnante ma soprattutto animatrice da sempre del Giffoni Film Festival fino a diventarne vice direttore artistico. La sua vita insomma è sempre stata tra i ragazzi, immersa nei loro racconti, nelle loro emozioni, nella loro capacità di cogliere l'arte che la Grimaldi restituisce con garbo e capacità di racconto in questo suo bel libro d'esordio. Che parla di ragazzi e parla ai ragazzi entrando nel loro sempre speciale club.



Antonia Grimaldi, nata a Salerno, classe 1970, ha visto il primo film al Giffoni Film Festival in un caldo pomeriggio del 1975 e da allora non l’ha più abbandonato. Dal 1998 è membro della Direzione Artistica del Giffoni Film Festival e dal 2005 ne diventa Vice Direttore. Dal 2014 è anche docente di italiano nella secondaria di primo grado e scrive su Booksblog di Blogo. È mamma di Mario e Cristina e moglie di Marco. Con loro condivide le cose più belle: i viaggi, il sushi e i sabato sera.