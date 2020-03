Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Comune di Amalfi attiva lo smart working per la fase di emergenza. Fino al 3 aprile 2020, salvo proroghe del governo alle limitazioni agli spostamenti, i dipendenti dei Settori “Innovazione, Ambiente e Lavori pubblici”, “Urbanistica e Demanio” ed “Economico - finanziario” saranno al lavoro in modalità agile, ovvero da postazioni remote secondo le indicazioni contenute nei decreti governativi. L’Amministrazione civica, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha individuato quali attività indifferibili e necessarie i servizi di Protezione civile, Polizia locale e sicurezza del territorio; Stato civile, anagrafe, servizi cimiteriali e polizia mortuaria; Assistenza sociale; Protocollo comunale; Igiene pubblica e ambientale. La presenza in sede dei dipendenti assegnati a questi settori sarà garantita a rotazione per assicurare lo svolgimento dei servizi pubblici.



Ecco la nuova organizzazione dei servizi, settore per settore, disposta dal Segretario Comunale, dott. Roberto Franco:

La Polizia Locale resta in servizio per la gestione dell'emergenza, secondo turni operativi stabiliti dalla comandante Agnese Martingano. Resta attivo il servizio telefonico di primo ascolto sociale e psicologico dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 curato dall'assistente sociale Elena Carotenuto. Il protocollo è aperto tutti i giorni per la consegna manuale dei documenti con misure volte a limitare i contatti. Il servizio anagrafe e stato civile sarà aperto solo nei giorni di martedì e giovedì, con reperibilità e presenza entro 20 minuti in caso di urgenze.

I responsabili dei Settori saranno presenti al Comune nei seguenti giorni, e ricevono previo appuntamento da concordare via mail agli indirizzi pubblicati sul portale www.amalfi.gov.it.

Il segretario comunale sarà presente martedì e giovedì; il responsabile del settore Economico finanziario, Emiliano Lombardo, il mercoledì e venerdì; il responsabile del settore Innovazione ambiente LL.PP., Pietro Fico, il martedì e giovedì; il responsabile settore Urbanistica demanio ed edilizia privata, Giuseppe Caso, il lunedì e venerdì; il responsabile settore Servizi al cittadino e alle imprese, Adolfo Florio, il lunedì e mercoledì.

Rotazioni, dunque, per limitare gli spostamenti e la presenza di persone al Comune, accessi dietro appuntamento per pratiche indifferibili e urgenti per evitare attese ed assembramenti nei corridoi. Nel rispetto delle normative nazionali che raccomandano lo smart work e soluzioni di lavoro agile, senza interrompere i pubblici servizi.



Il Sindaco Daniele Milano dichiara: