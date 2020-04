Il "grazie" dell'Associazione Corda in Accordo Onlus

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’Associazione Corda in Accordo Onlus, come tutti, osserva rigorosamente tutte le norme di distanziamento e protezione individuale per il contenimento della pandemia da Covid-19 indicate dal Governo Italiano, ma non per questo ci siamo fermati! Abbiamo continuato a lavorare prendendo parte alla campagna "Da Procida contro Covid-19" che aveva come obiettivo la raccolta di 50.000 euro da destinare al plesso Da Procida di Salerno, per accogliere i malati affetti da Covid-19. Siamo felici di potere informare che abbiamo raggiunto l'importante obiettivo che ci eravamo prefissi e aver provveduto all'acquisto di un apparecchio per rx toraciche a pazienti allettati. Insieme alla rete di associazioni con in testa l'Associazione Angela Serra, per la ricerca sul cancro di Salerno, siamo riusciti a raggiungere la cifra di 54.260 euro a fronte dei 50.000 necessari per l'acquisto del macchinario. I soldi in più raccolti sono stati destinati a dispositivi sanitari destinati a medici ed infermieri dell'ospedale di Salerno. Vogliamo ringraziare di cuore ad uno ad uno tutti i donatori della raccolta fondi "Da Procida contro Covid-19": senza di voi non ce l'avremmo mai fatta!