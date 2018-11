Il maresciallo dei carabinieri Gerardo Festa diventa cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 4 novembre 2018, presso la Prefettura di Salerno, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate, il Maresciallo Maggiore dei Carabinieri dott. Gerardo Festa, sarà insignito della prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concessagli su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con D.P.R. in data 2 giugno 2018. L’ordine al merito della Repubblica Italiana (abbreviato O.M.R.I.) è il più alto degli ordini della Repubblica Italiana. Il brillante e dinamico Maresciallo Gerardo Festa, cittadino battipagliese, ha acquisito nel corso della sua lunga e dignitosa carriera numerosi meriti di servizio e, sia la Scala Gerarchica. che l’Autorità Giudiziaria (essendo da dodici anni in servizio presso la sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Napoli), ne hanno riconosciuto l’impegno, la professionalità e i risultati conseguiti nella lotta al contrasto della criminalità, con l’attribuzione di numerosi apprezzamenti ed encomi. Il Maresciallo Festa si è inoltre mostrato estremamente alacre nell’impegno e nello svolgimento di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari.