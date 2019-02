Giornata mondiale delle malattie rare: “Il medico risponde” sulla pagina Fb dell'Asl

“Il medico risponde” sulla pagina Facebook dell'Asl Salerno: in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, il 28 febbraio, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche connesse a tali patologie, l’Azienda ha allestito “un apposito spazio sulla propria pagina social.

L'iniziativa

I cittadini potranno, dunque, formulare delle domande, postandole nei commenti, alle quali la referente aziendale per le malattie rare, dottoressa Maria Immacolata Borrelli, risponderà proprio nella giornata del 28 febbraio, dalle 10 alle 12. Si assicura, inoltre, che anche le domande formulate al di fuori dell’orario di collegamento riceveranno una risposta, in un momento successivo. Quest’anno il tema della Giornata internazionale delle malattie rare è “Integriamo l’assistenza sanitaria con l’assistenza sociale”, argomento legato alle sinergie tra i vari ambiti dell’assistenza sanitaria e sociale, aspetto quanto mai attuale in tale contesto.