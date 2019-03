Erotismo e amore, tra gli scorci della Costiera: tutti rapiti da "Il mondo nel tuo sguardo" di Carmenluna

E' stato lanciato da ieri su Amazon, "Il mondo nel tuo sguardo", il promettente e-book di Carmenluna, romanzo che "nasce come reazione a un sentimento non ricambiato. Si sa l’amore non può essere imposto allora mi sono detta perché non provare a scrivere di quell’amore che ho potuto solo immaginare?", osserva la stessa autrice, all'anagrafe Carmen De Marinis.

La trama

Tra spunti autobiografici ed altri dettati dalla fantasia, il romanzo narra la storia di Char, giovane docente che la vita ha già messo a dura prova, privandolo di ciò quello che di più prezioso aveva, la sua fidanzata Veronica. Attraverso il dolore che gli impedisce di aprire il suo cuore ad un’altra donna e la forza che gli arriva inaspettatamente grazie al suo incontro con Eleanor, ragazza romantica che crede nell’amore vero e sincero, il lettore si cala in un viaggio all'insegna di emozioni incontrollabili ed autentiche che condurranno, drammaticamente, alla rinuncia. La sorte, qualche anno dopo, interviene nuovamente e le vite dei due ragazzi si incrociano ancora: una storia in cui amicizia e amore si intrecciano inesorabilmente. Un romanzo intrigrante, ambientato in Costiera, da divorare tutta d'un fiato.

L'autrice si racconta