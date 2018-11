Il musicista salernitano Luigi Benvenuto agli Oscar del Calcio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Saranno le musiche del salernitano Luigi Benvenuto ad accompagnare la serata degli Italian Sport awards, il Gran Galà del Calcio riservato ai migliori atleti della stagione calcistica 2017/2018, in programma lunedì 12 novembre a Camposano, nel Napoletano. Ideato da Donato Alfani, il Premio rappresenta la Notte degli Oscar dello Sport Italiano e si tiene al Dubai Village. Durante la kermesse saranno premiati i migliori calciatori e allenatori di serie A, B, C e D, tra cui Lorenzo Insigne e Francesco Acerbi, oltre a diversi riconoscimenti sia per i media sportivi che per gli organi di informazione. Appassionato sin da bambino di musica, Luigi Benvenuto inizia a suonare il pianoforte a quattro anni. Si laurea in ingegneria civile ma, sin da subito, capisce che il proprio percorso lavorativo è tra le note musicali. D’altra parte, il suo bisnonno è Vincenzo d’Annibale, compositore del capolavoro della canzone napoletana, «’O Paese d’ ‘o Sole». Negli anni, Benvenuto si specializza alla tastiera e, da qualche tempo, è tra i più richiesti del pianoshow campano. «Ringrazio il direttore della struttura che ospita l’Italian Sport awards, Gaetano Ombroso, per avermi individuato tra i tanti musicisti del panorama italiano», commenta l’artista salernitano. «Potermi esibire davanti al gotha del calcio italiano è, per me, motivo di grande soddisfazione e d’orgoglio, da meridionale e da salernitano», conclude Benvenuto.