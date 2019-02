"Il nuovo che avanza" a la Fondazione Filiberto Menna: il programma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In occasione del trentennale dalla prematura scomparsa di Filiberto Menna, la Fondazione Filiberto e Bianca Menna vuole ricordarne il lavoro teorico e critico, come pure quello di docente di Storia dell’Arte Contemporanea nell’Ateneo salernitano, con una giornata di studi che si terrà a Salerno, nella sede propria della Fondazione, in via Lungomare Trieste 13, il 6 febbraio 2019, dalle ore 10:00.

Attraverso le voci di critici e giornalisti, filosofi e storici dell’arte che hanno conosciuto e apprezzato il pensiero di Filiberto Menna o che ne hanno seguito l’eredità, il convegno vuole essere un’irrinunciabile analisi sul critico e sul teorico salernitano impegnato a ripensare il moderno e a articolare le linee generali di un brillante dibattito sulla costruzione del nuovo.

Sulla figura di Filiberto Menna, sulla sua trasversalità e sul suo impegno teso a promuovere e a costruire ponti intellettuali, vivaci dibattiti critici e teorici, il convegno vuole restituire per linee generali la vitalità di un contributo ancora brillante e attuale, da sempre teso a coniugare le ragioni proprie dell’arte ai turbamenti della soggettività e alle trasformazioni del sociale.

PROGRAMMA

ore 10:00

SALUTI

dott. Claudio Tringali, Presidente – Fondazione Filiberto e Bianca Menna

Arch. Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno

On. Vincenzo De Luca, Presidente – Regione Campania

INTERVENTI DI

Paolo Balmas

Antonio Bottiglieri

Giuseppe Cacciatore

Giuseppe Cantillo

Massimo Carbone

Gemma Criscuoli

Pina De Luca

Lorenzo Mango

Antonio Passa

Enzo Ragone

Angelo Trimarco

Stefania Zuliani

MODERA Mariano Ragusa

ore 15:30 – performance di Pietro Lista

ore 17:30 un ricordo di Tomaso Binga – Bianca Pucciarelli Menna