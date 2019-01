Il parrucchiere? a casa con l’app

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Questa è la brillante idea di Alessandro Migliore, un hairstylist siciliano, che, tornato a Palermo dopo anni di lavoro a Milano ha inventato un rivoluzionario modo di “andare dal parrucchiere”. Pensa una piattaforma web ed un’App dove chi ha bisogno di un taglio, una piega o più semplicemente di un parrucchiere potrà richiederlo con il proprio smartphone aprendo l’app “Parrucchieri a domicilio”. La rivoluzionaria idea era già nata in America e nel regno unito, Alessandro l’ha sviluppata alla perfezione adattandola per il pubblico italiano. Grazie alla sua app “Parrucchieri a Domicilio”, le persone avranno la possibilità di avere a casa loro un hairstylist del team di Alessandro selezionando giorno ed orario preciso! Per il momento l’App ed il sito funzioneranno solamente a Palermo, ma a breve in tutta la Sicilia e poi in tutta Italia. Ancora una volta l’Artista Salernitano Valentino Annunziata, con il suo nuovo brand “Luxy” si è occupato dello sviluppo e della creazione di questa piattaforma, con il suo team ha realizzato la grafica di App e sito e seguito l’idea di Alessandro. Il trucco o concetto che fa funzionare l’idea è simile a quello dei taxi o delle consegne di cibo da asporto: i consumatori risparmiano, i professionisti del ramo ricevono un reddito extra, generalmente pagati molto meglio che se lavorassero come dipendenti di un parrucchiere o di un estetista. La metropolitana di Londra è già piena di inserzioni pubblicitarie che reclamizzano questi “parrucchieri a domicilio”. Potere avere una spa a casa propria, all’ora desiderata e a un prezzo di concorrenza, è un’offerta imbattibile per i consumatori. “E anche per molti giovani parrucchieri”, dice Fiona McIntosh, ex-giornalista all’edizione inglese di Elle e Grazia.