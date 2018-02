Il ritorno di MattexHhonzy sulla scena rap salernitana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Classe 97 si chiama Matteo Esposito aka Mattex Honzy è uno dei nuovi volti della scena rap salernitana. Con 8 video già all'attivo con dei singoli sul suo canale Youtube, Mattex giovane di Salerno precisamente Pastena, si avvicina al Mondo della musica da piccolo è come tanti altri si ritrova molto vicino al genere Rap; non per moda o per facile successo ma perchè questo genere è quello più diretto, vicino ai giovani e al sociale; proprio nel rap trova rifugio in alcuni momenti della sua vita e inizia a scrivere testi da inserire su un beat dove sfoga tutto il suo essere. Voglia di trasmettere il suo stile, i suoi stati d' animo ed infine i suoi pensieri personali sullo status quo. "Voglio far divertire e allo stesso tempo intrattenere la gente, trasmettere messaggi positivi..." - Dichiara Mattex- "per colpa di un problemino con YouTube mi sono scoraggiato un pò, però molta gente mi ha aiutato a reagire e ora sono più convinto che mai a realizzare il mio sogno. Voglio ringraziare tutte le persone che mi seguono a cui piace la mia musica e che mi sostiene sempre nonostante tutti gli sforzi che sto facendo. Un ringraziamento speciale lo devo a Filippo Petta che oltre ad essere il mio videomaker è per me anche un fratello, una delle tante persone che mi stanno vicine nei miei momenti belli e brutti". Ritorna sulla scena rap dunque dopo alcuni problemi sorti con Google e Youtube, i due colossi del web infatti gli oscurano i suoi canali social dove pubblica la sua musica con l' accusa di aver inserito contenuti inappropriati e scioccanti nel suo ultimo lavoro intitolato "Fuori dai piedi"; ma Mattex non ci sta e intenta causa contro i due colossi il quale vince e viene risarcito. Dopo l'incidente di percorso il rapper salernitano può continuare i suoi lavori musicali. Definito come una ragazzo d'oro e altruista, resta umile anche dopo i suoi piccoli successi , infatti si da molto da fare non restando ad aspettare. Ne suoi progetti futuri c'è una collaborazione con un' etichetta discografica di Cava De Tirreni (Sa) ed è già quasi alla fine del suo prossimo singolo "SIRENE BLU" disponibile tra circa un mese sul suo canale Youtube "Mattex Honzy". Mattex si è affidato per la comunicazione stampa a Giovanni Morra invece per ingaggi e aggiornamenti su questo giovane artista potete visitare i suoi profili social Instagram e Facebook cliccando @Mattex Honzy. Un nuovo artista dunque che a suon di rime cerca di farsi strada nel panorama rap, facciamo i nostri migliori auguri a questo ragazzo mentre aspettiamo i suoi nuovi lavori e che nonostante tutte le difficoltà per emergere nella società odierna cerca di mettercela tutta e non fermarsi davanti alle difficoltà pur di farcela. "Scrivo ste rime per dare un pezzettino di me alla gente che ascolta. . ." Un esempio anche per tanti altri giovani come lui, che ad oggi si trovano in una società che non li ascolta, che non viene incontro alle loro esigenze cercano quindi da soli di farsi largo e di non mollare, pur di andare avanti inseguendo i propri sogni e realizzarsi finalmente nella vita. COMUNICATO STAMPA GIOVANNI MORRA