Il suo viso compare in un video porno: giovane presenta denuncia alla Polizia Postale

Viene preso in giro in un video hard creato molto probabilmente da un hacker per denigrarlo. Per questo un giovane di Sanza, piccolo comune della provincia di Salerno, ha deciso di sporgere denuncia alla Polizia Postale.

Il caso

Il video - riporta Infocilento - è apparso su Faceook con il viso della vittima montato ad hoc in scene di sesso sfrenato e senza inibizioni, senza lasciare segni sulla pagina del ragazzo inconsapevole di tutto. Avvisato del misfatto, il ragazzo insieme ai genitori, ha denunciato il caso alla Polizia Postale di Salerno che ha oscurato il video, mettendosi alla ricerca dei pirati del web.