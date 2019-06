“Il tumore non fa rumore”, convegno del Rotaract Club a Salerno: ecco i relatori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ in programma per domani (sabato 14 giugno) un importante convegno dal titolo “Il tumore non fa rumore” organizzato dal Rotaract Club Salerno presso il Circolo Canottieri Irno (via Porto 41, Salerno). Il dibattito inizierà alle ore 9 con i saluti di: dott. Attilio Caliendo (Presidente Rotaract Club Salerno), dott. Giovanni Ricco (presidente Circolo Canottieri Salerno Asl-Direttore Sanitario Clinica Villa del Sole), dott. Giovanni D’Angelo (Presidente Ordine dei Medici Salerno-Direttore Unità Cardiologia Ospedale Maria Santissima Addolorata-Eboli), prof. Carmine Vecchione (Professore ordinario di Cardiologia Unisa, Direttore Dipartimento Medicina Chirurgia ed Odontoiatria-Scuola Medica Salernitana), Ph.D Ft. Mariaconsiglia Calabrese (Presidente Aifi Campania, Presidente Sifir, Direttore Attività Formative C.d.L in Fisioterapia Unisa-sede. A.O.U Ruggi Salerno), dott. Vincenzo D’Amato (Sub Commissario Asl Salerno), dott. Pasquale De Rosa (Presidente Ordine Tsrm Pstrp Salerno – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica – A.O.U Ruggi Salerno), dott. Antonio Mastrandrea (Presidente Associazione Monte Pruno Giovani) dott. Antonio Mastandrea (Titolare Laboratorio di Analisi Genesis).

Seguirano gli interventi di: prof. Stefano Pepe “Il cancro della mammella"; Phd Ft Mariaconsiglia Calabrese, dr Ft Robera Palumbo, dr Ft Marina Garofano “L’esercizio terapeutico nel paziente oncologico, l’oncoriabilitazione”; dott.ssa Rosaria Oro “Il cancro della cervice uterina”; dott. Attilio Maurano, dott. Marco Napoli “Il sangue occulto che salva la vita: screening e terapia del cancro del colon”; coffee break (11.20); prof. Alessandro Vatrella “Il cancro del polmone”; dott. Antonio Apicella, dott.ssa Rosaria Lombardi “La medicina palliativa oggi”; Testimonianze (ore. 12.30). Moderano il convegno il dott. Marco Napoli e la dr. Ft Roberta Palumbo

