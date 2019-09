Pellezzano, firmato il contratto per la nuova illuminazione a led

Siglato ieri, a Pellezzano, il contratto presso l’ufficio della Segretaria Comunale Giulia Risi, a conclusione del lungo iter procedurale del Project Financing inerente alla “progettazione ampliamento, efficientamento e gestione impianti con la predisposizione ai servizi smart city – manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica, valorizzazione monumenti e palazzi storici, implementazioneimpianti e servizi, realizzazione dei relativi investimenti” relativi alla pubblica illuminazione. La ditta aggiudicataria è risultata essere la Selettra SpA. Presenti il Vice Sindaco Michele Murino, il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Giuseppe Braione, il Responsabile della Struttura di Supporto al RUP Arch. Alfonso Landi, ed il referente di Selettra, Dott. Vito Telesca. ”Con la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione di ultima generazione, verrà completamente sostituito quello attuale, installato oltre 20 anni fa, e allo stato attuale, non in grado di garantire un adeguato livello di servizio e di efficienza” - ha detto il Sindaco Francesco Morra - “Per questo motivo, si tratta di un intervento per il quale l’Amministrazione Comunale, in continuità, e gli Uffici Comunali hanno lavorato in maniera incessante. I dati che ci ha fornito la ditta sono emblematici: risparmio energetico superiore al 50%, un incremento del 20% dell’indice della resa cromatica, un risparmio nell’emissione di CO2 pari a quasi 400 tonnellate, abbattimento verticale dei costi della manutenzione”.

Il progetto

Prevista, tra l'altro, la completa sostituzione di 2148 apparecchi di illuminazione con nuovi apparecchi con tecnologia multi led street, nonchè quella dei 102 proiettori con tecnologia led da installare presso i beni di valore storico ed architetturale e il relamping di 318 centri luminosi con la trasformazione dell’apparecchio esistente con tecnologia multi led street.

I servizi

I Cittadini avranno un app dedicata tramite cui sarà possibile scannerizzare il qr code presente su ogni punto luce e segnalarne Io stato di guasto; sostituzione di tutti i quadri elettrici; rifacimento e sistemazione delle linee elettriche; sostituzione dei sostegni fatiscenti. Inoltre, tra le migliorie di progetto presenti nell’offerta della ditta aggiudicataria, risultano 80 nuovi punti luce da installare in aree dove la pubblica illuminazione è assente o carente, la installazione di pali customizzati con il logo del Comune di Pellezzano e quella di uno schermo a Led in una zona strategica. Infine, la fornitura di auto elettriche, fornitura di 1 colonnina per rifornimenti i autoveicoli alimentati da energia elettrica. La ditta Selettra SpA ha a disposizione 221 giorni per il completamento del progetto, ed i lavori inizieranno a partire da novembre.