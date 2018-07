Catamarano spiaggiato a Pontecagnano Faiano, l'ordinanza del sindaco

E' scattata l'ordinanza del sindaco Giuseppe Lanzara, per il Catamarano spiaggiato a Pontecagnano Faiano. La Capitaneria di Porto della Provincia di Salerno ha segnalato la presenza dell'imbarcazione lunga 10 metri, ritrovata nei pressi della riva sinistra della foce del fiume Picentino, zona vicina al noto ex Villaggio del Sole.

L'ordinanza

Secondo quanto dichiarato dalla Polizia municipale, il multiscafo si è arenato per cause ancora sconosciute e verrà rimosso nelle prossime settimane. Come riporta Zerottonove, dunque, il Primo Cittadino di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, ha indetto l’ordinanza di interdizione ai bagnanti, almeno nell’area interessata e circostante, dando disposizioni della messa in sicurezza di quest’ultima.