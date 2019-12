Solennità dell’Immacolata Concezione, l'omaggio floreale e la messa per gli stranieri

Domenica 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, l’Arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi alle ore 16.30 presiederà l’annuale omaggio floreale alla statua della Madonna che si trova in piazza della Concordia.

L'appuntamento

In questo appuntamento particolarmente sentito dalla comunità salernitana, all’inizio delle feste natalizie, tutte le comunità parrocchiali di Salerno insieme ai loro parroci, si ritrovano ai piedi della Vergine Maria per pregare per la città e rinnovare l’atto di affidamento alla madre di Gesù. E sempre l'8 dicembre, alle ore 19, al Duomo, si terrà la celebrazione eucaristica di Natale con le comunità straniere organizzata dall'Ufficio Diocesano Migrantes.