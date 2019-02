Manutenzione e assistenza degli impianti al Teatro Verdi: il bando per l'affidamento

E' stato pubblicato l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse alla partecipazione per la procedura negoziata per l'affidamento in appalto, del servizio di manutenzione biennale degli impianti elettrici ed elettronici a servizio del Teatro comunale “G. Verdi”, nonché presidio ed assistenza durante gli spettacoli con l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazioni.

L'Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti, a cui può essere successivamente formulata espressa “Richiesta di Offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria “Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - Impianti elettrici e speciali (telefonici e affini, sicurezza e controllo accessi)”. I soggetti interessati possono chiedere di essere invitati a partecipare alla procedura negoziata presentando la domanda entro le ore 12 del giorno 26 febbraio 2019, presso L'Ufficio Protocollo del Comune di Salerno. Per tutte le informazione e per scaricare i modelli da compilare: Comune.salerno.it