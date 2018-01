Da Battipaglia a Salerno per dire No al compostaggio: il comitato "saluta" De Luca

Una delegazione di dieci attivisti del comitato "Battipaglia dice No" si è recata, questa mattina, in piazza Portanova, a Salerno, per depositare pacchetti regalo destinati al presidente della Regione Vincenzo De Luca. I doni simbolici recavano la scritta "Battipaglia dice No" su ogni lato.

Il sit in

Durante l'iniziativa, i manifestanti hanno incassato la solidarietà dei salernitani presenti. “Mentre la Battipaglia istituzionale e sindacatica decide se la resistenza a chi ci aggredisce si deve dichiarare in carta semplice o in carta bollata, e con o senza il permesso del Prefetto, il Comitato continua a gridare il suo "No" per risvegliare le coscienze assopite. Oggi a Salerno per dire "No" all'ampliamento dello Stir” dichiarano dal Comitato.

