Impianto di compostaggio nella Valle dell'Irno, parla il sindaco di Fisciano

Riflettori puntati sull'impianto di compostaggio che sarà installato sul territorio di confine tra Fisciano, Montoro e Mercato San Severino. Il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, ha incontrato la stampa questa mattina nel corso di una conferenza. L'area che ospiterà il sito è stata individuata dieci anni fa, nel 2008, ed in questi giorni ne è stato sviluppato un primo progetto preliminare.

Le precisazioni

Nel corso della conferenza, il sindaco si è soffermato sull'impianto, che - ha specificato il Primo Cittadino - non arrecherà danni al territorio, né ai suoi abitanti. Si è inoltre parlato della nascita di diversi Comitati contrari all'installazione del sito che, tuttavia, non darebbero voce a liberi cittadini ma rappresenterebbero le posizioni di diversi partiti politici. L'8 febbraio Sessa incontrerà i sindaci ed i rappresentanti dei Comitati dei Comuni di Mercato San Severino e Montoro, in occasione di una riunione finalizzata al dialogo e alla ricerca di soluzioni adeguate.

Le dichiarazioni del sindaco: