Fisciano, verso l'impianto di compostaggio: confronto acceso al Comune

Si va verso la realizzazione di un sito di compostaggio in località Prignano-Soccorso di Fisciano. E’ quanto emerso al termine di un incontro molto teso e monitorato dalle forze dell’ordine, nell’aula consiliare del Comune, alla presenza del vice presidente della Regione Fulvio Bonavitacola, il consigliere regionale Tommaso Amabile, i sindaci di Fisciano (Vincenzo Sessa), Mercato San Severino (Antonio Somma) e Montoro (Mario Bianchino) e una delegazione dei comitati che, da tempo, si oppongono alla costruzione della moderna struttura per lo smaltimento dei rifiuti. Il dibattito è stato molto acceso. Ma, a quanto pare, la strada sembra essere segnata: l'impianto si farà. Anche se il confronto tra le parti è destinato a proseguire anche nei prossimi giorni per arrivare ad un'intesa definitiva.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Sessa che annuncia: