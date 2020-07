Cilento, taglio del nastro per l'impianto di depurazione a Palinuro: c'è anche De Luca

Verrà inaugurato il 22 luglio, il depuratore di località Portigliola, a Palinuro. Il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, dunque, presienzerà il taglio del nastro dell’impianto che servirà il comune di Centola-Palinuro, nonchè di alcune zone di Pisciotta e Marina di Camerota.

L'altro appuntamento

La gestione del depuratore spetterà alla Consac: appuntamento, dunque, per il 22 luglio alle ore 10. A seguire, il Governatore, alle 12, andrà anche a Marina di Camerota, per l'impianto di depurazione, un progetto da oltre 9 milioni di euro e per presentare i lavori per il porto turistico, per un costo di 6, 4 milioni di euro.