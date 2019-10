In giro con una mazza da baseball, denunciato un salernitano

E' stato sorpreso con una mazza da baseball, dai carabinieri, un 25enne salernitano: l’operazione è stata eseguita dalla Stazione di Calitri, nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, in occasione delle varie sagre e feste popolari che in questo periodo attirano turisti anche dalle province limitrofe.

La denuncia

Il giovane è stato fermato mentre era alla guida della sua auto. Insospettiti dalla sua agitazione, i militari hanno trovato una mazza da baseball nascosta nell’auto, sequestrandogliela. Il 25enne, che non ha fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto, è stato accompagnato in Caserma e, al termine delle attività di rito, denunciato, come riportato da Avellinotoday.