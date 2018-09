Salerno, De Luca e Napoli inaugurano il nuovo asilo in via Bottiglieri

Sarà inaugurato domani mattina (mercoledì 12 settembre) alle 10.30, il nuovo Asilo Nido Comunale situato in via Enrico Bottiglieri a Salerno. Presenti al taglio del nastro il sindaco Vincenzo Napoli, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l’assessore alle politiche sociali Nino Savastano.

Le attività

I lavori di adeguamento dell'ala dell'edificio che ospiterà il nono asilo cittadino hanno interessato sia l'area interna, con la realizzazione di una zona dedicata alle attività di asilo e una ad i servizi connessi, che quella esterna di circa 100 mq per le attività all'aperto. “Con l'apertura della nuova struttura di via Bottiglieri -dichiarano da Palazzo di Città - si potenziano ulteriormente i servizi per la prima infanzia predisposti dall'amministrazione comunale al fine di concorrere concretamente alla partecipazione duratura delle donne al mercato del lavoro ed a favorirne la conciliazione tra lavoro e vita privata”.