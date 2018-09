Torrione, inaugurati i nuovi campi da tennis "Giovanni Di Ninno"

Tanta curiosità, questa mattina, nel quartiere di Torrione, dove sono stati inaugurati i nuovi Campi Comunali di Tennis intitolati a “Giovanni Di Ninno”. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, l’assessore comunale allo sport Angelo Caramanno, il delegato del Coni Nello Talento e anche la madre di Di Ninno.

Il ricordo

La struttura sportiva è intitolata al giovane attore ed apprezzato avvocato salernitano Giovanni Di Ninno, conosciuto soprattutto per aver affiancato l'attrice francese Laetitia Casta nella fiction televisiva "Luisa Sanfelice". Il 23 aprile del 2004 il professionista era impegnato in una partitella amichevole con un collega nell'impianto del Lungomare Tafuri. Al termine della partita il promettente attore salernitano avvertì un forte mal di testa e per questo si era fatto accompagnare dall'amico al bar della struttura municipale per sorseggiare un caffè. Immediatamente dopo è caduto al suolo, colpito da malore. Inutile l’intervento dei soccorsi.