Apre La Fabbrica, De Luca: "Il coraggio di investire nella città del futuro"

"Tu sei convinto che vuoi fare il presidente della Regione e non vuoi candidarti a sindaco di Napoli?". La domanda la rivolge Gianni Lettieri, proprietario di Lifestyle Center d’Italia La Fabbrica di Salerno, al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che sorride. Poi annota, quando Lettieri aggiunge: "Ho mantenuto la promessa con la città di Salerno ma quando ho ceduto la Palazzina Liberty al Comune di Salerno avevamo detto anche che sarebbe stata creata una Fondazione con un Museo delle Manifatture Cotoniere. Chiedo alle istituzioni di dare seguito".

Il taglio del nastro

La Fabbrica è stata inaugurata con trampolieri alati, giocolieri, face painting. Alla conferenza stampa d'inaugurazione, che ha fatto seguito al simbolico taglio del nastro, hanno partecipato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il presidente Gianni Lettieri, il presidente de La Fabbrica di Salerno, Giuseppe Lettieri, Andrea Prete per Confindustria Salerno. Soddisfatto Prete: "Ricordo questo spazio vuoto 30 anni fa, è un luogo di imprese, non una sola impresa. Lettieri è un capitano coraggioso. Questa è la vera risposta per contrastare il commercio elettronico". Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia era assente ma ha fatto pervenire un messaggio ai proprietari: "La Fabbrica porta nel nome già il messaggio: è la città e il Sud che reagiscono. Il prossimo aeroporto e questa iniziativa arrivano da parti diverse e convergono verso lo sviluppo. Per me questa opera è un dono, come il porto, l'archistar, l'aeroporto".

Il saluto delle istituzioni

Il governatore De Luca è un fiume in piena: "Questa è aria di sviluppo, il futuro della città. C'è economia, c'è svago in mezzo a tanti mq di verde. Complimenti all'imprenditore che ha avuto il coraggio di investire - dice De Luca - Qua le cose non si realizzano in fretta. Anche noi avevamo delle piccole Bagnoli, capannoni dismessi, lo scasso a Pastena. La Fabbrica si colloca nell'unica zona di investimento della città: 59 chilometri quadrati. E' una città difficile da governare". Il commento del sindaco di Salerno, Enzo Napoli: "E' un'area di grandi prospettive dove crescerá la città del futuro. La Fabbrica sorge in un contesto a vocazione turistica ed è espressione di un nuovo modo di vivere il tempo libero, a beneficio delle famiglie. Sarà luogo privilegiato. Questa è un'iniziativa che la dice lunga sul coraggio di investire in questa città ed è anche la risposta ai lugubri presagi di qualcuno. Salerno raccoglie ora i frutti di un lavoro ventennale. Intervento molto bello, area per le famiglie. Salerno potrà vantarsi. Questa è area Asi e con il presidente Visconti mi sono sincerato che siano state messe in moto procedure dal punto di vista burocratico e infrastrutturale". “Siamo entusiasti – dice il presidente de La Fabbrica di Salerno, Giuseppe Lettieri – di aprire al pubblico questa grande struttura, che dà lavoro a circa 600 persone. Un progetto su cui abbiamo investito 40 milioni di euro, un'idea nata nel 2010. Abbiamo profuso, ma anche impegno, energie e sinergie di lavoro tra professionisti che hanno reso possibile un'idea che, due anni fa, era solo su carta".

L'orizzonte

Soddisfatto l'imprenditore napoletano Lettieri: "Oggi raggiungiamo un traguardo concreto ma siamo già pronti a nuove sfide. Pensiamo, infatti, ad un ampliamento del nostro Lifestyle Center per aggiungere nuovi tasselli ed opportunità agli utenti. Al momento però – conclude – ci godiamo questo risultato, che dà alla città di Salerno servizi innovativi tra shopping, benessere ed intrattenimento, sulla scia di grandi Centri all'avanguardia che ho avuto la possibilità di visitare in giro per il mondo”.

