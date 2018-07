Inaugurato il nuovo mercato di via De Crescenzo: è polemica

E’ stato inaugurato ieri pomeriggio dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, dall’assessore comunale al commerciale Dario Loffredo e dal deputato Piero De Luca il nuovo mercato di via De Crescenzo.

Il taglio del nastro

Grazie ai lavori di restyling è stata realizzata la recinzione degli spazi con aperture pedonali e carrabili; l’area parcheggio per gli utenti; la segnaletica per l'indicazione dei diversi e separati prodotti merceologici; la nuova pavimentazione sull'intera area. Soddisfatto l’assessore Loffredo: “I lavori di rifacimento totale hanno adeguato l'infrastruttura agli standard europei, cambiato il volto di un quartiere e soprattutto hano dato la giusta dignità agli operatori mercatali che rappresentano un valore sociale imprescindibile per tutta la comunità. Un risultato amministrativo importante che, personalmente, mi restituisce il senso più profondo e autentico dell’azione politica e dell’impegno personale al fianco dei cittadini. Una piccola rivoluzione sorridente da replicare in tempi rapidi in tutti i mercati rionali per #lasalernodelbuonvivere”. Gli fa eco il primo cittadino: “Sarà ora possibile usufruire di un'area mercatale rinnovata secondo gli standard più moderni”.

La polemica

Intanto, però, esplode la polemica per la presenza di Piero De Luca, figlio del governatore e deputato del Pd. "Non è stata una inaugurazione ma un insulto alle istituzioni. Una violazione delle regole e del buonsenso targata Enzo Napoli” sbotta Gaetano Amatruda, vice coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno, che aggiunge: "Il rispetto delle regole è elemento imprescindibile per una comunità. Sarebbero dovuti intervenire, se prevista la presenza dei deputati, tutti i parlamentari eletti a Caserta con Piero ed i salernitani. Chi consente - sottolinea- ai De Luca di costruire consenso sulla attività amministrativa usa le Istituzioni. Le iniziative di partito sono diverse dagli appuntamenti istituzionali. Ed Enzo Napoli ha consentito questa capriola delle regole. Sono abituato così su tutto. Il sindaco si convinca, in circostanze come questa, che è il primo cittadino di Salerno e non un collaboratore di casa De Luca".

