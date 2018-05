Pontecagnano Faiano, nuovo parcheggio in via Padre Carmelo Gentile

Taglio del nastro, per il nuovo parcheggio in via Padre Carmelo Gentile, a Sant'Antonio di Pontecagnano Faiano. “E anche questa è fatta: una nuova opera di straordinaria importanza per Sant’Antonio”, ha detto, ieri sera, il sindaco Ernesto Sica nel corso della cerimonia di inaugurazione. La benedizione dell’opera è stata affidata al parroco Don Gerardo Bacco che si è soffermato “sull’importanza di questi spazi accoglienti che migliorano la vivibilità di tutti i nostri cittadini e favoriscono una maggiore serenità”.

L'area

L’area, di 1.350,00 metri quadri, ospiterà circa 50 posti auto. Sono stati, inoltre, realizzati un nuovo impianto di pubblica illuminazione e una rete di smaltimento delle acque meteoriche. Allo stesso tempo, procede l’intervento di riqualificazione della piazza antistante il nuovo complesso parrocchiale, mentre sono già in programmazione la risistemazione, con pavimentazione in asfalto colorato, della zona per la sosta tra la Villa Comunale e il Palazzetto dello Sport e la creazione di parcheggi e spazi pedonali adiacenti alla chiesa.

Parla il sindaco