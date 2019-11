Entusiasmo a Salerno: inaugurata la Ruota Panoramica, tanti curiosi

Tanta curiosità, oggi pomeriggio, a Salerno, dove il sindaco Vincenzo Napoli e l’assessore al commercio Dario Loffredo hanno inaugurato la Ruota Panoramica "City Eye" della famiglia Tulimieri collocata, anche quest’anno, in occasione di Luci d’Artista, nel sottopiazza della Concordia. Presente anche la violinista Sonia Lettieri.

Le informazioni

La ruota ha un altezza di 55mt, 36 cabine di cui una VIP, una cabina con apposito accesso per i diversi abili, le dimensioni della base sono di 25mt x 21mt per una superficie occupata di 525mq, ha un peso totale di 220.000kg, ha una capacità di carico totale di 198 persone, le cabine sono totalmente confortevoli, con sedute in pelle, l’interno di ogni cabina dispone di un sistema di diffusione audio dove vengono trasmesse informazioni per i turisti.