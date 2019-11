Carnevale Giffonese, tutto pronto per l'inaugurazione della nuova sede

Una nuova casa per il Carnevale. Si terrà domani, sabato 9 novembre, alle 18 l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione “Carnevale Giffonese”, situata in via Murate di Giffoni Valle Piana (nei pressi degli ex uffici dell’Azienda del Cittadino). Una sede tutta nuova pronta a diventare l’epicentro delle attività dell’associazione, alle prese con la programmazione della 34esima edizione del “Carnevale Giffonese”, evento ormai consolidatosi sull’intero territorio regionale ed inserito nel “Programma Poc Campania 2014-2020”.

L'iniziativa

Il brindisi inaugurale, alla presenza del sindaco Antonio Giuliano, dell’Amministrazione Comunale e del presidente dell’associazione “Carnevale Giffonese”, Emanuela Costabile, sarà l’occasione per svelare diverse novità della 34esima edizione della festa che unisce grandi e piccini. A partire dalle date della manifestazione, che quest’anno avrà come data inaugurale il primo gennaio 2020, con la conferenza stampa di presentazione ed un concerto in Piazza Umberto I. Quattro saranno gli appuntamenti con la classica sfilata dei carri allegorici e dei tradizionali festeggiamenti per le strade della Città: si partirà il 9 febbraio, con l’evento che verrà poi ripetuto nei giorni 16 febbraio, 23 febbraio, con cerimonia di chiusura in programma martedì 25 febbraio. “Il Carnevale Giffonese si è imposto negli anni come una manifestazione d’eccellenza per l’intero territorio provinciale, ottenendo importanti riconoscimenti dalla Regione Campania – ha dichiarato il sindaco Giuliano -. L’Amministrazione Comunale è scesa in campo sin dal suo insediamento per salvare prima e rilanciare poi questo tradizionale quanto storico evento. L’inaugurazione di una nuova sede permetterà al Carnevale Giffonese di avere una propria casa dove poter organizzare al meglio il lavoro in vista della 34esima edizione”.

