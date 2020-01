Giardino della Minerva, taglio del nastro per la nuova serra e l'aula didattica all'aperto

Taglio del nastro per la nuova serra e l'aula didattica all'aperto, presso il Giardino della Minerva di Salerno. In un Orto botanico, la zona dedicata al vivaio è uno dei luoghi strategici della complessa macchina gestionale. E' per questo che, grazie ad una generosa donazione di una cittadina salernitana, "abbiamo deciso di ammodernare, rinnovando il vivaio con tutte le migliori tecnologie oggi disponibili", ha detto il direttore Luciano Mauro.

L'appuntamento

Prezioso, il supporto di Mauro Pellecchia e Carmine Grimaldi e il lavoro di tutto lo staff "produzione", alias Maria Lambiase (resp. vivaio), Marta Guadagno, Chiara D'Arco, Sonia Smeraldo, Francesca Quarta e la collaborazione dei due aiuto giardinieri Aldo Paduano e Gabriel Ubebe. L'inaugurazione, dunque, è fissata per sabato 18 gennaio, alle 10.30, presso il Giardino della Minerva, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Vincenzo Napoli. Per l'occasione, saranno donate ai presenti delle giovani piantine in vaso. Tanta curiosità.