Inaugurazione sesta edizione Luci in Avalon premio Nolava per la comunicazione ad Anna Bisogno

Nella prestigiosa cornice di Palazzo Fruscione a Salerno sabato 23 novembre alle 18.30 l’arte brilla con la sesta edizione di Luci in Avalon, organizzata dall’Associazione culturale Avalon Arte, con il patrocinio del Comune di Salerno. Fino all’1 dicembre infatti gli appassionati avranno la possibilità di visitare le mini personali realizzate da 22 artisti provenienti da tutta Italia.



Il vernissage presentato dal critico Dino Marasà sarà preceduto dalla consegna del Premio “Nolava”, simbolo dell’Associazione realizzato dal maestro Biagio Landi, ad Anna Bisogno, giornalista e docente di Televisione e Cultura visuale presso l’Università Roma Tre, per il suo impegno nella comunicazione. A consegnare il riconoscimento, presentato da Paolo Romano, sarà l’assessore alla Cultura del Comune di Salerno Antonia Willburger.



L’associazione culturale “Avalon Arte”, presieduta da Dina Scalera, anche quest’ anno si avvale della preziosa partnership di due importanti istituti scolastici salernitani: il professionale alberghiero “Roberto Virtuoso”, i cui studenti saranno impegnati nel progetto alternanza scuola-lavoro, e il Liceo Artistico “Sabatini-Menna”, i cui allievi esporranno proprie creazioni.

La direzione artistica di Avalon Arte è di Dina Scalera coadiuvata da Stefania Siano mentre l’allestimento è a cura di Giovanni Memoli, con la collaborazione di Mario Cestaro. Fotografia e grafica di Paola Siano con il catalogo a cura di Studio Byblos-Palermo. .

Le opere in esposizione sono di Aristide Aprea, Araphoenix, Eter Baratta – MEB, Manuela Borrelli, BRA, Efisio Cambarau, Biagio Landi, Angela Magliaro, Ida Mainenti, Giuseppe Maresca, Pasquale Mastrogiacomo, Ventura Milano, Pietro Penna , Giuseppe Quagliata, Vincenzo Ridolfini, Antonio Scaramella, Lucia Scaturro, Paola Siano, Carolina Spagnoli, Inna Stets, Rita Teatini, Francesco Tortora.

Luci in Avalon sarà visitabile a ingresso libero tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Per info: 3332809615.