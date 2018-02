Taglio del nastro per la nuova stazione di Centola, Palinuro e Camerota

Domenica mattina politici e cittadini si sono dati appuntamento alla stazione dei treni di Centola per il momento conviviale dedicato al cambio di denominazione dello scalo. Da qualche settimana, infatti, gli altoparlanti delle altre stazioni, indicano la fermata tra Celle di Bulgheria e Pisciotta-Palinuro come quella di Centola-Palinuro-Marina di Camerota.

I partecipanti

Alla cerimonia erano presenti il presidente della commissione regionale urbanistica Luca Cascone, il sindaco di Morigerati e vice presidente del Parco Nazionale del Cilento Cono D’Elia, l’onorevole Lino Duilio, il primo cittadino di Centola e consigliere provinciale Carmelo Stanziola, e i suoi collegi di Celle di Bulgheria Gino Marotta, e di Camerota Salvatore Scarpitta. E non è voluto mancare anche Manfredo D'Alessandro, consigliere con delega alla Viabilità e ai Trasporti del Comune di Camerota. Vicino a loro c’erano anche Joao e Tiago, di 6 e 8 anni, figli di Angelo, dipendente delle Ferrovie dello Stato. I due bambini di Celle di Bulgheria sono stati selezionati da Trenitalia per una campagna di sensibilizzazione nazionale.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Mario Scarpitta: “Innanzitutto desidero ringraziare un po’ quella che è la storia di questa ferrovia in primis l’onorevole Duilio e poi l’onorevole Cascone che rappresenta un po’ il presente ma si spera soprattutto il futuro di questo scalo. Ringrazio tutte le associazioni, indispensabili per il territorio. Il mondo istituzionale ha sempre più bisogno delle associazioni le quali sono sempre sensibili a tutte le problematiche”. Poi ha aggiunto: “Questa ferrovia è importante per lo sviluppo del Cilento, anche considerano il grosso handicap che il Cilento ha per le vie di comunicazione questo territorio ha spesso sofferto, non dimentichiamo che fino a 10 anni fa le nostre strade si fermavano a Cuccaro e ora cominciamo ad intravedere dei raggi di sole. Questo, però, non deve farci fermare e queste cose si ottengono soltanto se c’è sinergia tra le varie Amministrazioni. Oggi è giunto il tempo di mettere da parte i campanilismi, lavorare di squadra per far sentire anche forte la voce del Cilento. Camerota e Palinuro contano in estate migliaia di posti letto e noi dobbiamo fare in modo che chi vuole venire a vivere il nostro territorio lo faccia nel più breve tempo possibile. Ma questo Scalo è di fondamentale importanza anche per i cittadini del posto, per pendolari che ogni giorno sono costretti a girare la Provincia e talvolta anche la Regione per andare a lavoro. Il prossimo step è l’organizzazione di un consiglio intercomunale - ha chiosato il primo cittadino di Camerota rivolgendosi al sindaco Stanziola - Camerota e Centola devono sedersi allo stesso tavolo di lavoro per costruire insieme il futuro di questa terra”.

Gallery