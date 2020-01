Australia devastata dagli incendi: il liceo "Da Vinci" avvia una raccolta fondi

Il liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di Salerno si mobilita per l’Australia. Vista la gravità degli incendi che stanno distruggendo il continente circondato dagli oceani Indiano e Pacifico, gli studenti salernitani che frequentano la struttura scolastica di via Principessa Sichelgaita hanno deciso di avviare una raccolta fondi da destinare direttamente al fondo governativo per le donazioni al corpo dei vigili del fuoco australiani.

La solidarietà

Sono stati raccolti 1.638 euro. L'iniziativa è partita dal rappresentante di classe Emanuele Bevilacqua ed è stata subito supportata dai rappresentanti di istituto.