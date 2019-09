Roghi e rifiuti a Battipaglia, controlli rafforzati nei siti: via libera dalla Prefettura

È durato oltre 90 minuti il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto questa mattina al Palazzo del Governo di Salerno presieduto dal prefetto Francesco Russo. Grazie alla celere organizzazione del Prefetto, al tavolo ha partecipato anche l’ingegnere Fabrizio Curcio, a capo della cabina di regia per il piano di azione della “terra dei fuochi”.

Il summit

Oggi si è dato il via ad un “tavolo permanente sulla crisi” con l’obiettivo di monitorare e coordinare tutte le attività ispettive sui siti che trattano rifiuti sul territorio battipagliese, ma più in generale nella Piana del Sele. Dunque, i controlli sul territorio saranno intensificati dalle forze dell’ordine in collaborazione con gli uffici tecnici comunali e dalla Polizia Locale.

Il commento

Soddisfatta la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese: “Devo riconoscere che il Prefetto ha a cuore la nostra realtà e sa ascoltare quello che è un motore trainante dell’economia italiana. Ragione per la quale a breve saranno ricevute le organizzazioni datoriali e sindacali al tavolo permanete per poter sensibilizzare, informare e rassicurare circa il percorso istituzionale e di sicurezza pubblica che sia la Prefettura sia tutte le altre Istituzioni coinvolte hanno messo in campo".