Roghi a Battipaglia: convocato il tavolo tecnico in Prefettura

Sii è svolta oggi in Prefettura la riunione del Tavolo permanente di lavoro, istituito dopo i roghi sviluppatisi a Battipaglia. Al vertice, convocato dal Prefetto Francesco Russo, hanno partecipato il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, il Consigliere provinciale delegato all’Ambiente, Fausto Vecchio, la Sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, il Direttore Generale per i lavori pubblici e la Protezione civile della Regione Campania, Italo Giulivo, i rappresentanti delle forze dell'ordine.

Il commento

“Il tavolo tecnico - ha detto Strianese - serve non solo a monitorare ma anche a coordinare azioni di contrasto del fenomeno degli incendi nei siti legati al ciclo dei rifiuti. La comunità di Battipaglia chiede risposte immediate, perché ci possono essere ripercussioni sulla salute pubblica e sull’ambiente. E' necessario che gli Enti lavorino in sinwergia. Abbiamo fatto il punto sul monitoraggio delle aziende presenti nel territorio, per quanto riguarda la filiera del ciclo rifiuti. Le autorizzazioni rilasciate alle aziende dalla Regione e dalla Provincia sono circa 90, 20 delle quali nel territorio di Battipaglia”.