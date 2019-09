Emergenza incendi a Battipaglia, vertice in Prefettura: scattano i controlli nelle aziende

E’ previsto per le 11 di questa mattina, presso la sede della Prefettura di Salerno, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel corso del quale verrà affrontata anche la problematica relativa ai recenti incendi che hanno interessato il territorio di Battipaglia. Al vertice parteciperà, tra gli altri, l’ingegnere Fabrizio Curcio, coordinatore della cabina di regia nazionale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’emergenza sulla “Terra dei Fuochi”.

I controlli

Intanto la Giunta Comunale, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, ha varato un piano straordinario che prevede, da oggi, controlli a tappeto nelle aziende che trattano rifiuti. Ad eseguirli un pool formato da tecnici comunali e agenti della Polizia Municipale. Non solo. Ma l'amministrazione battipagliese ha anche stabilito che, insieme a Regione, Provincia, Vigili del Fuoco e Arpac sarà emesso a punto un Piano di Ispezione Ambientale periodico, per coordinare le attivtà.