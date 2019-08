Piromani impazziti, nuovi incendi anche nel Cilento: ingenti i danni

Continua a bruciare la provincia di Salerno a causa dei piromani. Nel pomeriggio diversi incendi sono divampati nel Cilento e, in particolare, nei comuni di Rofrano e tra Stella Cilento e Pollica.

I danni

In quest’ultimo caso, le fiamme hanno distrutto la vegetazione presente lungo la carreggiata della strada provinciale. In fumo decine di ettari di macchia mediterranea. In azione i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domare i roghi prima del buio.