Brucia la provincia, roghi a San Cipriano e Castiglione: polemica sui soccorsi

Continua a bruciare la provincia di Salerno con ingenti danni alla vegetazione. La scorsa notte un vasto incendio è divampato – come mostrano le foto inviate alla nostra redazione – sul Monte Cerreta che fa da cornice al comune di San Cipriano Picentino. Le fiamme, altissime, erano visibili anche dai comuni di Giffoni Sei Casali e Giffoni Valle Piana.

La polemica

In tanti, sulla pagina Facebook del comune picentino, si lamentano per il mancato intervento tempestivo dei vigili del fuoco. C’è chi critica anche il Municipio, ma il vice sindaco Gennaro Aievoli, che definisce “criminali” i piromani, spiega: “Il sindaco non può fare altro che richiedere l'intervento agli organi competenti. Nel pomeriggio di oggi come si sono visti i primi fumi è stato allertato il 1515 ma la centrale operativa di Salerno, che mi ha richiamato, mi ha comunicato l'impossibilità di intervenire per mancanza di mezzi”. Una situazione davvero incresciosa. “Purtroppo – aggiunge Aievoli - i mezzi messi a disposizione dalla Regione Campania sono pochi e obsoleti e questi criminali sanno bene che di notte non possono essere in volo. Qualche anno fa abbiamo realizzato una vasca antincendio in località Madonnella proprio per consentire all'elicottero di raggiungere velocemente i punti di incendio. Mancano però gli elicotteri. Purtroppo in Italia non esiste programmazione e soprattutto in Regione Campania tutto si fa nell'emergenza”.

Gli altri roghi

Le fiamme hanno distrutto ettari di vegetazione anche a Castiglione dei Genovesi e ad Agropoli. Incendio doloso a ridosso della discarica di Parapoti a Montecorvino Pugliano. Fortunatamente, in nessun caso, risultano feriti. Fatto sta che i piromani hanno ricominciato ad agire, i mezzi di soccorso sono pochi e la gente è spaventata.

Gallery