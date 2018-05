Fuoco e fiamme a Fratte, incendiati i prefabbricati di via Spirito

Fuoco e fiamme a Fratte, stasera. Incendiati, infatti, i prefabbricati di via Francesco Spirito. Immediato, l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato il vasto rogo.

Gli accertamenti

Fortunatamente, non risultano vittime. Transennata, intanto, l’intera area: accertamenti in corso per stabilire le cause dell'incendio.