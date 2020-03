Fuoco e fiamme a Salerno, incendio nel deposito del supermercato 365

Fuoco e fiamme in via Mobilio, presso il deposito del supermercato 365. Spaventati, i residenti per il rogo, sulle cui cause indagheranno le forze dell'ordine.

L'intervento

Intanto, sul posto i vigili del fuoco per domare l'incendio: tensione tra i residenti, soprattutto per la Camera Iperbarica e la conseguente presenza di ossigeno, a pochi passi dal market. Operazioni di spegnimento complesse.

