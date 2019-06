Abitazione avvolta dalle fiamme a Capaccio: donna ustionata

Tragedia sfiorata, venerdì sera, in località Licinella di Capaccio Paestum, dove un’abitazione è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. L’incendio è divampato nella casa di una famiglia di immigrati marocchini situata in via Alfieri.

I soccorsi

A dare l’allarme sono stati i vicini che hanno iniziato a domare il rogo utilizzando le pompe e gli estintori. Una donna, che stava cucinando, è stata salvata in extramis da vigili del fuoco e carabinieri. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato la malcapitata all’ospedale “Santa Maria della Speranza” a seguito di ustioni riportate in varie parti del corpo.