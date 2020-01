Incendio in una casa a Corleto Monforte: proprietaria salva per miracolo

Tragedia sfiorata, questa sera, a Corleto Monforte, dov’è divampato un incendio all’interno di un’abitazione situata nei pressi del centro.

La paura

Apprensione per la proprietaria che, fortunatamente, è riuscita a mettersi tempestivamente in salvo. Ancora non si conosce l’origine del rogo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la casa.