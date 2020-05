Casa in fiamme a Nocera Inferiore: corrono i vigili del fuoco

Momenti di tensione, la scorsa notte, al bordo Montevescovado di Nocera Inferiore, dov’è divampato un incendio all’interno di un’abitazione che si trova lungo la strada che conduce alla cattedrale.

I soccorsi

Le fiamme erano visibili a chilometri di distanza. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domarle. Fortunatamente non risultano feriti. Sono in corso le indagini per accertare la causa del rogo.