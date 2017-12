Incendio in un'abitazione a Padula: arrivano i vigili del fuoco

Momenti di tensione, ieri sera, in via Indipendenza a Padula, dove un principio di incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che, in poco tempo, sono riusciti ad evitare il peggio. A telefonare ai caschi rossi sono stati alcuni vicini di casa spaventati dalla fuoriusciti del fumo dalla porta e dagli infissi.