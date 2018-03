Paura a Siano, incendio in un'abitazione: nessun ferito

Paura, questo pomeriggio, intorno alle 17, in via Torello a Siano, dove un incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione per cause in corso di accertamento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domare le fiamme, e anche le ambulanze della Croce Bianca. Ma fortunatamente non si registrano feriti.

