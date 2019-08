Incendio in un'abitazione ad Agropoli: salvati due anziani

Tensione ad Agropoli: si è verificato un principio di incendio in via Pisacane. Forse a causa di un corto circuito, è andata in fiamme un’abitazione. Sul posto un volontario della Protezione Civile che ha prontamente staccato la corrente e ha fatto evacuare l’edificio, come riporta Infocilento.

Il salvataggio

Tratte in salvo due persone anziane residenti nella casa: allertati, dunque, i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Uno degli anziani è stato condotto in ospedale per accertamenti.