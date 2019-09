Incendio ad Agropoli: avvolte dalle fiamme le strutture di un'impresa

Fiamme ad Agropoli: un incendio ha avvolto delle strutture di una impresa, in località Fuonti. Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania per domare le lingue di fuoco.

Gli accertamenti

Stando alle prime ricostruzioni, il rogo è divampato intorno alle 18: non si conoscono le cause. Indagano, dunque, i carabinieri per far luce sull'incendio.