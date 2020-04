Altavilla Silentina: fiamme nel fienile, danni in un'azienda zootecnica

Un vasto incendio si è sviluppato stamattina ad Altavilla Silentina, poco prima delle ore 8. E' divampato in alcuni capannoni in metallo dov’erano collegate decine di balle di paglia e fieno. Molte balle erano state scaricate all'alba, per approvvigionare gli allevamenti bufalini. Tutto distrutto.

I danni

Sono state ridotte in cenere non solo le rotoballe - oltre 700 - ma anche un camion utilizzato per l'espurgo. Sul posto sono giunte tre autobotti dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli. Al lavoro i carabinieri della locale stazione. E' probabile che l'incendio sia stato provocato da un mozzicone di sigaretta non spento. Non si esclude alcuna ipotesi.