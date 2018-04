Dramma sfiorato a Mercatello, a fuoco un'ambulanza con a bordo un paziente

Dramma sfiorato, stamattina, intorno alle 7.20, in via Angrisani, nei pressi del parco del Mercatello, a Salerno. Per cause da accertare, infatti, un'ambulanza ha improvvisamente preso fuoco, mentre trasportava un paziente.

L'intervento

Fortunatamente, non appena accortosi del fumo, l'autista ha fatto abbandonare a tutti il mezzo di soccorso. Immediato, l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme: nessun ferito, dunque, ma solo tanta tensione.

