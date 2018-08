Incendio in una masseria a Battipaglia: disagi alla linea elettrica

Tensione, questa mattina, in località Spineta a Battipaglia, dove un incendio è divampato all’interno di un’antica masseria per cause in corso di accertamento.

Il rogo

Disagi anche alle linea elettrica che è stata colpita dalle fiamme. Nella zona ci sono rovi e canneti che sono stati bruciati dal rogo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, hanno evitato che la situazione degenerasse.